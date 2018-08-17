Пятница, 17 Августа 2018 20:07

АрмИнфо. У памятника "Героям Ошакана" 17 августа состоялась торжественное мероприятие, посвященное 191-й годовщине победы в Ошаканской битве воинов отряда генерала Красовского против десятикратно превосходящих сил персидской армии в русско-персидской войне 1826-1827гг. за спасение Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику "Героям Ошакана", а представители духовенства совершили поминальную службу по погибшим воинам по обряду Армянской Апостольской и Русской Православной церквей.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин отметил, что ежегодно 17 августа в Ошакане проходит мероприятие, в ходе которого собравшие воздают дань памяти русским солдатам и армянским добровольцам, которые погибли за независимость армянского народа.

Отметим, что в мероприятии также приняли участие министры обороны и культуры Армении, военнослужащие 102-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Армении.

Напомним, что Ошаканская битва 1827 года - одна из героических страниц русско- персидской войны, в ходе которой Восточная Армения была освобождена от персидского ига и присоединена к России. Тогда у села Ошакан произошло кровопролитное сражение между армией наследника персидского престола Аббаса-Мирзы и русским войсковым отрядом под командованием генерал-лейтенанта А.И. Красовского, спешившим на помощь Первопрестольному Святому Эчмиадзину, осажденному персидскими войсками. Победа при Ошакане была увековечена в 1833-1834гг. памятником в честь 1131 павшего русского война. В апреле 2011 года памятник был торжественно открыт после реставрации.