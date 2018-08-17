Пятница, 17 Августа 2018 20:03

АрмИнфо. Значение ОДКБ для наших государств, безопасности и взаимодействия в более широком плане понятно и очевидно. Об этом 17 августа в курортном городе Цахкадзор на открытии третьей международной Модель-конференция ОДКБ заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

<Как я понимаю, эта конференция имеет более углубленно-практический характер, именно ознакомления на практике с механикой работы Организации на примере ее ключевых уставных органов. Я думаю, что прорабатывая эти вопросы, вы конечно еще лучше проникнитесь теми проблемами, с которым приходится сталкиваться ОДКБ в защите наших общих интересов. И наконец, на мой взгляд, важно то, что подобного рода мероприятия содействуют установлению личных контактов, что закладывает хорошую основу для дальнейшего взаимодействия>, - отметил посол России.

В свою очередь посол Беларуси в Армении Игорь Назарук выразил убеждение, что данное мероприятие является хорошей возможностью уйти от насущных проблем, и посвятить себя деятельности и дальнейшему углублению обороны ОДКБ. <Очень важно понять, что наша Организация является действительно той структурой, которая направлена на оборону, на противодействие внешней агрессии в отношении государств-членов нашей Организации, и в отношении каждого из ее участников>, - отметил Назарук, выразив убеждение, что в ходе обсуждений будут выработаны конструктивные предложения, направленные на улучшение работы Организации и коммуникации между членами, а также повышение информированности граждан о деятельности структуры.

Меж тем, посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев убежден, что данное мероприятие способствует правильному пониманию тех целей и задач, которые ставит перед собой ОДКБ, и которые к сожалению, не всегда ясны и понятны для широких слоев общественности. <Казахстан в 2018 году председательствует в ОДКБ, и поэтому это также хорошее подспорье для председательства, в том, чтобы шире распространять наши задачи>, - отметил посол. При этом он добавил, что каждая страна в рамках председательства в Организации выделяет приоритетные задачи, которые носят комплексный характер. По его словам, Казахстан в рамках текущего председательства в ОДКБ, выделила в качестве одно из приоритетных задач для выполнения сотрудничество в военной и военно-технической областях. По его словам, практически все страны члены ОДКБ имеют хорошие производственные мощности, и соответственно имеют оптимальные возможности для развития своих вооружённых сил при достаточно сложных экономических условиях. <Кроме того, есть совершенно замечательное, и не много обновлённое направление деятельности - это борьба с новыми угрозами и вызовами, где хорошо прописаны такие направления работы как борьба с трансграничной преступностью, связанной с террористической деятельностью, с экстремисткой деятельностью, в том числе и общие задачи по выработке общих мер по борьбе с терроризмом>, - отметил дипломат.

Отметим, что с 17 по 21 августа в курортном армянском городе Цахкадзор проходит третья международная Модель- конференция ОДКБ, организованная общественной организацией "Центр публичной дипломатии" совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване.

В работе конференции принимают участие ведущие специалисты в области безопасности и международных отношений. Организаторы Модели-конференции ставят задачу привлечь внимание общественности и молодежи к проблемам коллективного противостояния глобальным угрозам и выработке решений в рамках структур ОДКБ. Делегатами конференции станут представители стран - участниц ОДКБ, а также ряда других государств.

Участники Модели-конференции получат возможность на примере смоделированных конфликтных ситуаций детально ознакомиться с принципами работы ОДКБ, изложив свое видение проблем коллективной безопасности экспертам в обозначенной области, а также испытать себя в роли "принимающих решения", представив одну из стран, задействованных в работе Организации Договора о Коллективной Безопасности.