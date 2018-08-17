Пятница, 17 Августа 2018 19:50

АрмИнфо. Для Армении ни ново, что периодически азербайджанская сторона предпринимает какие-то провокационные действия. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, коснувшись последней диверсионной вылазки противника на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения.

Вместе с тем, он затруднился сказать, связанн ли этот инцидент с сегодняшним митингом премьер-министра Армении на площади Республики. <Мне сложно сказать каковы основные мотивы данных действий ВС Азербайджана, но для нас не ново, что периодически они что-то вытворяют и на границе, и на линии соприкосновения, будь то Арцах или Нахиджеван. Но я могу сказать одно, все подобные действия, диверсионные вылазки, не останутся без ответа. Они всегда получат соразмерный и болезненный ответ>, - отметил он.

На уточнение о том, можно ли считать, что сегодня реакция армянской стороны на подобные провокации более жесткая, чем скажем, это было

несколько месяцев назад, Ованнисян констатировал, что ни он это должен оценивать. При этом пресс-секретарь выразил убеждение, что

армянская сторона всегда адекватно реагировала на подобные действия Баку, а степень жесткости должны уже должны оценивать эксперты.

Как ранее сообщало АрмИнфо, в ночь на 17 августа подразделения Армии обороны Арцаха пресекли попытку проникновения на территорию республики азербайджанской диверсионной группы из 15 человек. Противник был вовремя замечен и отброшен на исходные позиции. Со стороны АО НКР потерь не было.