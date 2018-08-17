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АрмИнфо. Для Армении ни ново, что периодически азербайджанская сторона предпринимает какие-то провокационные действия. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, коснувшись последней диверсионной вылазки противника на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения.
Вместе с тем, он затруднился сказать, связанн ли этот инцидент с сегодняшним митингом премьер-министра Армении на площади Республики. <Мне сложно сказать каковы основные мотивы данных действий ВС Азербайджана, но для нас не ново, что периодически они что-то вытворяют и на границе, и на линии соприкосновения, будь то Арцах или Нахиджеван. Но я могу сказать одно, все подобные действия, диверсионные вылазки, не останутся без ответа. Они всегда получат соразмерный и болезненный ответ>, - отметил он.
На уточнение о том, можно ли считать, что сегодня реакция армянской стороны на подобные провокации более жесткая, чем скажем, это было
несколько месяцев назад, Ованнисян констатировал, что ни он это должен оценивать. При этом пресс-секретарь выразил убеждение, что
армянская сторона всегда адекватно реагировала на подобные действия Баку, а степень жесткости должны уже должны оценивать эксперты.
Как ранее сообщало АрмИнфо, в ночь на 17 августа подразделения Армии обороны Арцаха пресекли попытку проникновения на территорию республики азербайджанской диверсионной группы из 15 человек. Противник был вовремя замечен и отброшен на исходные позиции. Со стороны АО НКР потерь не было.
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|Н. Пашинян: В Армении необходимо усилить институт референдумов
|Пашинян: Лицо, ответственное в убийстве 10 людей и в попытке свержения конституционного строя, не уйдет от ответственности
|Н. Пашинян: Задачей новых властей Армении в сфере борьбы с коррупцией является не заполнение тюрем, а возвращение народу всего награбленного
|Премьер-министр Армении: Мы хотим вывести наши отношения с Россией на совершенно новый уровень
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|Посол России: Значение ОДКБ для наших государств, безопасности и взаимодействия в более широком плане очевидно
|Уразаев о ситуации вокруг Хачатурова: Казахстан в качестве председателя в ОДКБ рассматривает любые изменения в регламенте и деятельности Организации как часть своей ответственности
|Ованнисян: Провокации азербайджанской стороны не останутся без ответа
|Генпрокуратура готовит кассационную жалобу на решение Аппеляционного суда по делу Роберта Кочаряна
|Варужан Аветиcян и Араик Хандоян освобождены из-под стражи
|Политики Азербайджана считают не реальным вступление Азербайджана в ОДКБ
|С Международных армейский игр Армения вернулась с наградами и номинациями
|Посол Казахстана в Армении посоветовал рассматривать заявления Азербайджана о возможном членстве в ОДКБ через призму региональных процессов
|Служба национальной безопасности Армении (НСС) раскрыла еще один случай контрабанды наркотиков
|С перекреста улиц Арцах-Эребуни стартовало шествие во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
|Арест генерала Манвела Григоряна продлен еще на 2 месяца
|Премьер-министр Армении призвал участников сегодняшнего митинга не поддаваться на возможные провокации
|Канцлер Германии Ангела Меркель с официальным визитом посетит Армению
|В Армении разрабатывается проект закона "О биобезопасности использования ГМО"
|В школьных учреждениях и детских садах Армении будут проводиться бесплатные профилактические офтальмологические осмотры
|Банк ВТБ (Армения) представляет обновленные услуги Мобильный и Интернет банк
|Температура воздуха в Армении 17-го августа повысится на 2-3 градуса
|Армия обороны Арцаха предотвратила попытку проникновения диверсионной группы из Азербайджана
|В Армении начинается выполнение регулярных автомобильных рейсов в направлении Алаверди и Ноемберяна
|В вооруженных силах Армении вводится новый порядок использования мобильных телефонов в войсках
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 17-го августа
|Актуальные вопросы армяно-российских отношений обсудили посол Армении и замглавы МИД России
|США заявили о готовности вводить вторичные санкции против стран, которые продолжат сотрудничество с Ираном после введения новых санкций
|Российские пограничники пресекли попытку проникновения на территорию Армении из Турции гражданина Гвинеи
|Роберт Кочарян считат, что новое правительство должно взять на себя тяжелое бремя ответственности за переговоры по Карабаху
|Кочарян возвращается в политику с тем, чтобы помочь стране избежать опасностей
|Роберт Кочарян: не являюсь владельцем заводов, газет, пароходов
|Роберт Кочарян заявил об отсутствии продуманной экономической политики в Армении
|Кочарян о призыве Пашиняна адаптироваться к новой ситуации в Армении: Россия не та страна, с которой можно говорить на таком языке
|Роберт Кочарян считает, что те, кто получил 21% голосов на выборах 2008 года даже не дали возможность договориться
|Кочарян: Мои адвокаты разгромили обвинение, поскольку оно построено на искусственных догадках
|Ереванский филиал МГУ посетили посол РФ и советник главы правительства РА
|Viva Cell-MTS: Неполадки при использовании услуг передачи данных устранены
|Сасун Хачатрян: Не в интересах Роберта Кочаряна пытаться выехать за пределы Армении
|Роберт Кочарян анонсирует свое возвращение в политику
|Сасун Хачатрян: Cудья, вынесший решение по делу Кочаряна, 10 лет назад принимал решения, в которых расценил мирных граждан как толпу
|Культура и образование рука об руку: Минобразования и Минкультуры Армении объявили о старте совместных программ
|У Погрануправления ФСБ России в Армении новый руководитель
|В горах Армении специалисты РХБЗ ЮВО осваивают современную военную технику шестого поколения
|Ангела Меркель на следующей неделе с региональным визитом посетит Южный Кавказ
|Сасун Хачатрян: ССС еще мягко высказалась, назвав решение Апелляционного суда незаконным
|Глава ССС: Серж Саргсян будет допрошен
|Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину
|Артур Ванецян: СНБ всегда работала профессионально, не хватало лишь воли властей
|Директор СНБ РА готов выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя Федерации футбола Армении
|ССС: Микаэл Арутюнян и Юрий Хачатуров не имеют российского гражданства
|Начальник полиции Армении обещает беспрецедентные по качеству выборы в республике
|Валерий Осипян: Полиция проявила толерантность к 1-2 гражданам, а они, воспользовавшись поводом, вторглись в полицейское отделение
|АНК предлагает правительству Армении инициировать процесс переходного правосудия
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