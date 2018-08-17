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АрмИнфо. Генеральная прокуратура РА готовит кассационную жалобу на решение Апелляционного суда об освобождении второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает Azatutyun TV.
Однако пока не сообщается о том, когда именно жалоба будет подана в Кассационный суд.
Решение Апелляционного суда получила также сторона защиты. Адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян отметил, что группа адвокатов в данный момент обсуждает свои дальнейшие действия.
Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Экс-президенту предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер- Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибло 10 человек. Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции".
13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции. Основанием для изменения меры пресечения стала конституционная норма о неприкосновенности бывших глав государства. Сторона защиты не исключила полное закрытие уголовного дела об узурпации государственной власти в 2008 году. "Решение Апелляционного уголовного суда Армении незаконно, Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий>, - реагируя на данное решение, заявили в Специальной следственной службе (ССС). "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС. Тем временем Генпрокуратура Армении 8 августа отклонила аналогичное ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия.
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 17-го августа
|Актуальные вопросы армяно-российских отношений обсудили посол Армении и замглавы МИД России
|США заявили о готовности вводить вторичные санкции против стран, которые продолжат сотрудничество с Ираном после введения новых санкций
|Российские пограничники пресекли попытку проникновения на территорию Армении из Турции гражданина Гвинеи
|Роберт Кочарян считат, что новое правительство должно взять на себя тяжелое бремя ответственности за переговоры по Карабаху
|Кочарян возвращается в политику с тем, чтобы помочь стране избежать опасностей
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|Роберт Кочарян заявил об отсутствии продуманной экономической политики в Армении
|Кочарян о призыве Пашиняна адаптироваться к новой ситуации в Армении: Россия не та страна, с которой можно говорить на таком языке
|Роберт Кочарян считает, что те, кто получил 21% голосов на выборах 2008 года даже не дали возможность договориться
|Кочарян: Мои адвокаты разгромили обвинение, поскольку оно построено на искусственных догадках
|Ереванский филиал МГУ посетили посол РФ и советник главы правительства РА
|Viva Cell-MTS: Неполадки при использовании услуг передачи данных устранены
|Сасун Хачатрян: Не в интересах Роберта Кочаряна пытаться выехать за пределы Армении
|Роберт Кочарян анонсирует свое возвращение в политику
|Сасун Хачатрян: Cудья, вынесший решение по делу Кочаряна, 10 лет назад принимал решения, в которых расценил мирных граждан как толпу
|Культура и образование рука об руку: Минобразования и Минкультуры Армении объявили о старте совместных программ
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|Сасун Хачатрян: ССС еще мягко высказалась, назвав решение Апелляционного суда незаконным
|Глава ССС: Серж Саргсян будет допрошен
|Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину
|Артур Ванецян: СНБ всегда работала профессионально, не хватало лишь воли властей
|Директор СНБ РА готов выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя Федерации футбола Армении
|ССС: Микаэл Арутюнян и Юрий Хачатуров не имеют российского гражданства
|Начальник полиции Армении обещает беспрецедентные по качеству выборы в республике
|Валерий Осипян: Полиция проявила толерантность к 1-2 гражданам, а они, воспользовавшись поводом, вторглись в полицейское отделение
|АНК предлагает правительству Армении инициировать процесс переходного правосудия
|Глава КГД: В ЗАО ЮКЖД осуществляются определенные действия, находящиеся в рамках определенной секретности
|Верховный суд РФ признал законным решение о выдаче Армении кинопродюсера Мартиросяна
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|МИД РА: Саммит Франкофонии в Ереване будет проведен на самом высоком уровне
|Азербайджанский депутат предложил рассмотреть участие Азербайджана в ОДКБ в разрезе <новых геополитических условий>
|Премьер Армении: Необходимо добиться быстрых и ощутимых результатов, для достижения которых важно начать работать с новым напором
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