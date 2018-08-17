Пятница, 17 Августа 2018 19:42

АрмИнфо. Генеральная прокуратура РА готовит кассационную жалобу на решение Апелляционного суда об освобождении второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает Azatutyun TV.

Однако пока не сообщается о том, когда именно жалоба будет подана в Кассационный суд.

Решение Апелляционного суда получила также сторона защиты. Адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян отметил, что группа адвокатов в данный момент обсуждает свои дальнейшие действия.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Экс-президенту предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер- Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибло 10 человек. Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции".

13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции. Основанием для изменения меры пресечения стала конституционная норма о неприкосновенности бывших глав государства. Сторона защиты не исключила полное закрытие уголовного дела об узурпации государственной власти в 2008 году. "Решение Апелляционного уголовного суда Армении незаконно, Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий>, - реагируя на данное решение, заявили в Специальной следственной службе (ССС). "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС. Тем временем Генпрокуратура Армении 8 августа отклонила аналогичное ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия.