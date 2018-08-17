Пятница, 17 Августа 2018 19:38

АрмИнфо. Cегодня, решением суда одни из ключевых фигур вооруженной повстанческой группы <Сасна Црер> Варужан Аветсиян и Араик Хандоян были освобождены из-под стражи. <Члены Сасна Црер были выпущены под гарантии группы депутатов фракции <Царукян>, - отмечено в сообщении.

Напомним, что 17 июля 2016 года группа "Сасна црер" захватила полк Патрульно- постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения.

6 июня с.г. группа "Сасна Црер" заявила, что закрывает страницу вооруженного восстания и готова содействовать новому правительству. "Сегодня уже устранен антинародный и преступный режим, и у нас есть правительство, пользующееся доверием народа. Следовательно, страница национально-освободительной борьбы, которую вели представители группы "Сасна Црер" закрыта. На этом этапе, когда возможность реванша не устранена, и пока еще не зафиксирована полная победа народа, наше призвание и обязанность быть выше политических разногласий и поддержать пользующееся доверием правительство Никола Пашиняна во всех вопросах, касающихся прав народа. Мы призываем всех наших сторонников следовать этой логике и продолжать национально-освободительную борьбу. Мы хозяева нашей страны", - отметили они.