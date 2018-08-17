Пятница, 17 Августа 2018 18:55

АрмИнфо. Армения впервые приняла участие в Международных армейских играх (АрМИ), которые в этом году состоялись с 18 июля по 12 августа в г. Ногинск. Об этом говорится в официальном сообщении Военной полиции РА.

Согласно источнику, сформированная из разных подразделений Военной полиции группа <Дорожный патруль> из 7 человек удостоилась номинации <Фантастическая семерка>. Проявив волевой характер и высокий уровень физической подготовки, команда получила несколько наград и грамот.

Более того, член группы, прапорщик Костан Арутюнян по итогам конкурса был награжден кубком <Городок-3>.

В сообщении отмечается, что в этом году в Международных армейских играх приняли участие также Россия, Китай, Иран и Узбекистан.

Напомним, что Армейские международные игры - комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил государств-участников Игр.