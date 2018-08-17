Пятница, 17 Августа 2018 18:49

АрмИнфо. В уставе ОДКБ прописано, что ОДКБ открыта для вступления всех желающих, заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев, комментируя информацию о возможном вступлении Азербайджана в эту организацию и отрицательной позиции Армении по этому вопросу.

По словам дипломата, во-первых, для этого предусмотрены специальные процедуры и регламент для приёма. <Во- вторых, как я понимаю, это

устные заявления одного из местных политических деятелей, депутата - это не есть официальное обращение. В экспертных или политических кругах могут ходить разные пожелания или версии, но в любом случае, мы будем ориентироваться исключительно на официальное обращение государства. Ну, и в-третьих, в жизни, в мире и в политике, в том числе, полезно делать всё, что делает нашу жизнь лучше. И мне кажется, что это заявление стоит рассматривать не на фоне отрицательных настроений к этому вопросу в Армении, а на том, что происходит сегодня в регионе, в том числе и по ситуации вокруг Турции>, - резюмировал Уразаев.

Ранее, глава российско-азербайджанской группы межпарламентского сотрудничества, председатель комитета по правовым вопросам и госстроительства Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли выразил убеждение, что в новых геополитических условиях можно рассмотреть участие Азербайджана в ОДКБ.