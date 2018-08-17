Пятница, 17 Августа 2018 18:38

АрмИнфо. Служба национальной безопасности (СНБ) Республики Армения, в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и контрабандой, выявила и нейтрализовала группу, занимающейся котрабандой крупной партии наркотических средств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, совершенных сотрудниками СНБ 13 августа 2018 года, была раскрыта транснациональная преступная группа, члены которой пытались контрабандой ввезти в Грузию большую партию наркотиков из Ирана транзитом через Армению. В результате отработки полученных оперативно-разведывательный данных СНБ, выяснилось, что гражданин Исламской Республики Ирана М.И. приобрел около 8 килограммов героина и в обход армяно-иранского контрольно-пропускного пункта, незаконно проник на территорию Армении. Находясь под оперативным контролем сотрудников СНБ, он доставил партию наркотиков в Ереван, где и был арестован. Сотрудникам нацбезопасности удалось установить личности Заказчиков партии наркотиков: гражданин Армении

Н.Х и гражданин Грузии Дж. К. были задержаны во время получения наркотиков. Последние собирались транспортировать товар дальше в Грузию и сбыть их.

Отметим, что в рамках возбужденного уголовного дела Н.К. и Дж.К. были арестованы. Расследование продолжается.