Пятница, 17 Августа 2018 17:57

АрмИнфо. С перекреста улиц Арцах-Эребуни стартовало шествие во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Шествие направилось к Площади Республики в Ереване, где сегодня пройдет митинг, на котором Пашинян подведет итоги деятельности правительства в ходе 100 дней нахождения на посту.

Премьер поприветствовал всех собравшихся, отметив, что сегодня на митинг вышел народ победитель. Пашинян призвал людей присоединиться к шествию и принять участие в митинге, который состоится в 18:30 на Площади Республики.