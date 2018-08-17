Пятница, 17 Августа 2018 16:14

АрмИнфо.Арест депутата парламента Армении генерала Манвела Григоряна продлен еще на 2 месяца. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил адвокат депутата Арсен Мкртчян.

Отметим, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей Григоряна подала Специальная следственная служба (ССС).

Напомним, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов, помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками для соглдат. 19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении в отношении Григоряна меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.