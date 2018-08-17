Пятница, 17 Августа 2018 16:13

АрмИнфо.<Сегодня в ходе нашего шествия возможны провокации, я призываю всех граждан проявить сдержанность и не реагировать на них>, - заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, который намерен сегодня, 17-го августа, провести шествие, а затем митинг, на котором он подведет итоги деятельности правительства в ходе 100 дней нахождения на посту.

Шествие, которое сегодня должно пройти в Ереване, начнется в 17:40 на

перекрестке улиц Арцах-Эребуни, где 22 апреля был задержан Никол

Пашинян. "Я уверен, что сегодня сотрудники полиции будут обеспечивать

нашу безопасность. Также думаю, что некоторые из них примут участие в

нашем шествии и это будет одним из проявлений солидарности. Сегодня

нет разграничений между полицией, СНБ, обществом, армией, вооруженными силами, государственными органами управления и властью; все мы находимся на одной стороне. Это должно стать проявлением национальной солидарности", - отметил Пашинян. Премьер также призвал участников акции проявить сдержанность и не реагировать на возможные провокации.

"Хочу попросить вас сегодня не отвечать на возможную агрессию. У нас уже есть опыт масштабных акций, на которых участвовало около 100 тыс. человек. На нашем митинге будет очень много участников, и мы должны проявлять сдержанность. Я не исключаю, что на нашем мероприятии, специально подосланными людьми будут осуществлены провокации, прошу вас не отвечать агрессией на агрессию. А если будут произведены такие агрессивные действия, на них должны реагировать сотрудники правопорядка, обращайтесь к сотрудникам полиции", - подчеркнул премьер, отметив, что сегодня сотрудники правопорядка будут работать в усиленном режиме.

Отметим, что 17 августа на Площади Республики в 18:30 часов по местному времени стартует митинг, на котором Пашинян подведет итоги деятельности правительства в ходе 100 дней нахождения у власти.