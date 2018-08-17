Пятница, 17 Августа 2018 15:22

АрмИнфо.Канцлер Германии Ангела Меркель с двухдневным официальным визитом посетит Армению. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Согласно источнику, Меркель пробудет в Армении с 24 по 25 августа. В ходе визита будут проведены армяно-немецкие переговоры на высоком уровне под руководством премьер-министра РА Никола Пашиняна и канцлера Германии Ангелы Меркель. По итогам переговоров премьер-министр Пашинян и канцлер Меркель дадут пресс- конференцию. В ходе визита канцлер Германии встретится также с президентом Армении Арменом Саркисяном, а также посетит Мемориальный комплекс "Цицарнаканберд".

Отметим, что посещение Армении пройдет в рамках регионального визита канцлера Германии в страны Южного Кавказа.