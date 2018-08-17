Пятница, 17 Августа 2018 15:21

АрмИнфо.В министерстве сельского хозяйства Армении 16-го августа состоялась заседание рабочей группы по обеспечению биобезопасности при использовании ГМО.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, министр сельского хозяйства РА Артур Хачатрян отметил, что урегулирование использования ГМО очень важно, и является первоочередной задачей для министерства. "В нашей стране немного земли, поэтому нашим будущим является органическое, высококачественное сельское хозяйство", - подчеркнул министр.

В свою очередь замминистра сельского хозяйства Гарник Петросян отметил, что рабочая группа разработала проект закона "О биобезопасности использования ГМО", а также пакет сопутствующих поправок к законам.

Замминистра призвал в течение пяти дней представить свои предложения по данному законопроекту, чтобы его можно было в ближайшее время представить на суд общественности.

Ранее АрмИнфо сообщало, что при Минсельхозе действует рабочая группа, которая изучает потенциал эффективности ГМО продуктов. Также в Армении имеются 2 лаборатории, которые исследуют воздействие данных продуктов на организм человека. Отметим, что ранее бывший начальник Государственной службы по безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства Ишхан Карапетян сообщал, что в Армению было импортировано 100 кг ГМО продуктов, что составляет менее 1%, и этот показатель не является опасным.