Пятница, 17 Августа 2018 14:43

АрмИнфо. 10-летняя жительница Алматы Софи Манасян снимется в шоу на детском канале Никелодеон. Об этом сообщила ее мама, Ольга Манасян. Как будет называться шоу и какие-либо подробности не раскрываются, так того требует договор с телеканалом, передает NUR.KZ.

Известно, что шоу является одним из самых рейтинговых, его будут транслировать во многих других странах, а съемки ведутся в Ворнер Бразерс студио. На съемках, говорит Ольга, Софи проведет неделю.

Ольга рассказывает, что для дочки участие в этих съемках станет огромным полезным опытом, так как все проводится на высоком уровне. Софи на съемках дала интервью ведущему America’s got Talent, при этом, подчеркивает мама девочки, Софи не знала английского языка два года назад. Ведущий был весьма удивлен и обрадован, когда узнал это, так как сейчас знание языка на таком уровне, что никто не заподозрил бы, что это не родной язык Софи.

Ольга отметила, что девочка быстро усваивает инструкции, складно излагает мысли, выполняет задания, и хорошо работает с гримерами и съемочной командой. Девочка полна восхищения, ведь еще недавно она считала, что находиться среди столь талантливых людей на этой сцене – невозможно, и вот теперь мечта сбылась.

По словам Ольги, девочка научила сотрудников студии выговаривать название родной республики, и подчеркнула, что казахстанцев ждет сюрприз от Софи.

По ее словам, девочке разрешили выразить любовь к соотечественникам с экрана телевизора. Для Софи выделили отдельную гримерную, ассистента, сладости. Также на студии есть будка с мороженым. Однако отдыхать времени нет – каждый день расписано по минутам.

Для того, чтобы попасть на шоу, участник должен был пройти кастинг – отправить видео с рассказом о себе, показать свои таланты, затем было интервью по скайпу. Вся подготовка заняла около 4 месяцев.