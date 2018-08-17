Пятница, 17 Августа 2018 14:15

АрмИнфо.С сентября этого года во многих общеобразовательных учреждениях Еревана будет запущена программа скрининга для раннего выявления глазных проблем. В ближайшем будущем аналогичная программа будет задействована уже во всех областных детских садах с целью своевременного диагностики офтальмологических проблем у детей и предотвращения осложнений путем надлежащего лечения.

Согласно сообщению Минздрава РА, подробности этого "Армянского офтальмологического проекта" обсудили на встрече министр здравоохранения Арсен Торосян и директор благотворительного фонда "Армянский офтальмологический проект" Нуне Егиазарян.

<В рамках сотрудничества с детской больницей Лос-Анджелеса представится возможность внедрения электронной системы <Аветис>, которая будет способствовать решению офтальмологических проблем у детей и их дальнейшему лечению. Также в конце сентября состоится открытие офтальмологического центра в Ширакском регионе>, - отметила Егиазарян. В ходе встречи обсуждались иные меры по ранней диагностике глазных болезней у детей и предотвращению слепоты.

Министр Торосян придал большое значение реализации масштабных медицинских благотворительных проектов в Армении, которые реализуются на протяжении более 25 лет и подчеркнул свою готовность в поиске новых перспективных проектов для расширения дальнейшего сотрудничества.

Отметим, что Благотворительная организация "Армянский офтальмологический проект" была основана в 1992г. в США доктором Роджером Оганесяном, известным американским офтальмологом. За короткий срок он реально оценил ситуацию в Армении и твердо решил помочь соотечественникам, вызвав тем самым у своих американских коллег интерес к исторической родине.