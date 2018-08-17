Пятница, 17 Августа 2018 14:12

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) усовершенствовал услуги Мобильный и Интернет банк, которые предоставляют клиентам возможность выполнять финансовые операции в любое удобное время и в любом удобном месте с доступом в интернет через компьютер или мобильное устройство в режиме 24/7. Дистанционные сервисы Банка ВТБ (Армения) упрощают жизнь клиента Банка и экономят его время, при этом являясь надежным и безопасным инструментом для выполнения банковских транзакций. Операции выполняются за несколько кликов и защищены одноразовыми СМС-паролями.



На данный момент количество подключенных к услуге Мобильный банк клиентов составляет около 40.000, и с каждым днем растет число тех, кто ценит удобство и надежность дистанционного обслуживания Банка ВТБ (Армения).



Благодаря обновленным сервисам Мобильного и Интернет банка отныне можно моментально в режиме онлайн осуществлять денежные переводы по своим счетам/картам, переводы другому клиенту Банка, переводы в другой банк, коммунальные платежи, погашение кредитов и пополнение депозитов.

Также с целью экономии времени и наиболее качественного обслуживания клиентов, Банк ВТБ (Армения) посредством обновленной услуги Мобильный банкинг предоставляет своим клиентам возможность без посещения филиала и без звонка в Контактный центр:



• получить денежный перевод моментально на свою карту/счет. Для этого необходимо просто в Мобильном банке в разделе “Платежи” выбрать опцию “Заявление на выплату перевода” и указать номер, сумму, валюту перевода и номер карты, на который будет зачислен перевод.

• оформить заявку на кредит, выбрав интересующий вид кредита, после чего заявка будет рассмотрена Банком.

Кроме того, усовершенствован раздел коммунальных платежей, в частности, оплата за мобильную связь. Отныне при оплате за мобильную связь клиенту не придется вручную набирать номер телефона, а всего лишь потребуется из списка контактов телефона выбрать нужный контакт, после чего платеж будет осуществлен моментально.