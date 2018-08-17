Пятница, 17 Августа 2018 13:44

АрмИнфо.На территории Армении днем 17-го августа ожидается ясная погода без осадков, однако, в вечерние часы с 18 по 22 августа в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы, в отдельных частях страны возможен град.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, температура воздуха 17-го августа повысится на 2-3 градуса, затем 19-го августа понизится на 4-6 градусов. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 19-24 метров в секунду.

В Ереване 17-го августа ожидается ясная погода без осадков. С 18-го по 20-ое августа в вечерние часы в некоторых частях столицы Армении возможны дожди и грозы. 21-22 августа ожидаетсая ясная погода без осадков.