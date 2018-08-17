Как сообщает пресс-служба АО Арцаха, группа противника, состоящая из 15-ти человек, около полуночи, на северном направлении линии соприкосновения попыталась осуществить диверсионное проникновение в направлении боевых позиций АО НКР. Однако, подразделения Армии обороны вовремя заметили действия группы и откинули противника на исходную позицию. В ходе перестрелки со стороны АО НКР потерь нет. Данные о потерях противника уточняются.

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