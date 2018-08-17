Пятница, 17 Августа 2018 13:13

АрмИнфо. Под председательством заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армена Памбухчяна 17 августа была проведена оценка состояния автотранспортных средств.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, данные автотранспортные средства начинают выполнение регулярного автомобильного сообщения между Ереваном и Алаверди (включая и общину Джилиза), Ереваном и Ноемберяном. Устанавливается транспортная связь с городскими общинами Дилижан и Ванадзор.

Кроме того, на рейс Ереван-Мерцаван, помимо маршрута N205, вводится дополнительное транспортное средство, а на маршруте Ереван-Эчмиадзин три автотранспортных средств заменены новыми.