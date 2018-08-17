Пятница, 17 Августа 2018 11:53

АрмИнфо.В вооруженных силах Армении вводится новый порядок использования мобильных телефонов в войсках.

Как сообщил пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян на своей страничке в Facebook, согласно новому порядку, военнослужащие ВС имеют право использовать мобильные телефоны, но они должны делать это в надлежащем порядке.

"Солдат имеет право обладать мобильником, у которого нет видеозаписывающих, записывающих, фотографирующих возможностей, а также возможности доступа к интернету. Мобильный телефон призывника регистрируется в пункте сбора. Если на мобильном телефоне солдата имеются возможности, указанные выше, то он возвращается представителям срочника на основе квитанции о получении. На республиканском пункте сбора солдат знакомится с требованиями шифровальных правил общения по телефону. По прибытию в воинскую часть военнослужащий представляет сотовый телефон на учет. Военнослужащему запрещается пользоваться мобильным телефоном во время выполнения запланированных и незапланированных мероприятий, упражнений, во время боевого дежурства, в строю и во время пользования оружием. Солдат может использовать мобильный телефон только во время свободного времени, предусмотренного графиком воинской части. Оплата разговоров осуществляется либо самим военнослужащим, либо его родственниками", - отмечается в новом порядке.

При этом, военнослужащих призывают избегать говорить о военных инцидентах при разговоре по телефону, не звонить родственникам во время напряженных ситуаций и говорить им, что происходит, не оставлять сообщения, типа "завтра у нас будет объявлена тревога", не публиковать фотографии, на которых видны боевые позиции, секретное вооружение или техника, номера машин. При проведении военных операций требуется выключать свой мобильный телефон.

В МО предупреждают, "противник прослушает вас и может уничтожить вас и ваш аппарат".