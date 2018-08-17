Пятница, 17 Августа 2018 11:16

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 17 августа текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 территории, прилегающие к улице Ачаряна, собственные дома 35/41- 37/48 на ул. Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 59/1, 59/2, 70, 72 на ул. Айгедзори, здания школ N 78, 172, жилые дома 53, 59 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ахтанака 2, 4, 7, 11, улицы

Н.Шенгавита 5-8, 12, жилые дома 39 на 11-ой улице, 37/1, 37/2 на ул.

Н.Шенгавита, жилые дома 42, 42А, 44, 44А, 44Б, 44Г, 46, 46А, 46Б на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подьезды жилых домов 25/1 на ул. Бабаджаняна и 26 на пр. Исакова, квартал "Б" в Нубарашене, школа N 175, жилые дома 1-3, 5-7, 9-16, 19-23 на 11-ой улице Нубарашена, земельные участи Нубарашена, конец 9-ой улицы, кооператив "Мнацакан" на 11-ой улице, здания системы газовой защиты, каменный цех Бардзрашена;

10?30-16?30 частично ряды Сари тага 2, 3, 6-9, собственные дома 113, 135 на ул. Чаренца, 135 на 2-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00 собственные дома 9-76 на ул. Сасунци Давида, 1-52 на ул. Крылова, 18-62 на ул. Торомонян;

в Армавирском марзе:

11?00-17?00 села Гая, Акнашен, Грибоедова;

в Араратском марзе:

10?00-14?00 частично села Нор Харберд, Айнтап, Нор Кянк, Вардашат;

10?30-16?00 частично село Бюраван;

11?00-15?00 частично село Верин Арташат;

14?30-16?00 частично села Воскетап и Айгаван;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 частично села Агавнадзор и Азатек;

11?00-16?00 частично улицы Авагян, Исакова, Левонян, Ханджяна в городе Ехегнадзор;

14?00-16?00 частично село Гетап;

в Гегаркуникском марзе:

10?00-12?00 жилые дома 2-24 на ул. Саргис Севанеци, 2-12 на ул. Грибоедова, 2-1 на ул. Горцаранаин, 13-27 на ул. Саят-Новы, 2-16 на ул. Хагагутян, 1-15 на ул. Абовяна, 180, 187 на ул. Наирян, 170-238 на ул. Чаренца, 3-24 на ул. Комитаса, здания СНБ, "Айпост", "Телестанция-СТВ", Военной Полиции, компания "ВТБ-Армения", станция сотового оператора "АрменТел", комплекс 'Севан", хлебной завод "Микро" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

10?00-16?00 село Геговит полностью, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийском марзе:

09?00-17?00 частично село Марц;

в Ширакском марзе:

10?00-16?00 частично территории, прилегающие к улицам Мазманян, Гандилян, Гукасян, Руставели, Горького, Л.Мадоян, Мусаелян, Коминтерни, Крупской, Цнндатан, Манташян, Саят-Новы, Сундукяна, частично территории, прилегающие к площади Анкахутян в городе Гюмри; частично община Дзорашен в Ашоцком регионе, пограничная застава "Харьков" в Анийском регионе, село Агворик в Амасийском регионе;

в Сюникском марзе:

09?15-11?45 село Хачинана в общине Каджаран;

10?00-13?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, Овнана Воротнеци, Ишхана Гавита, Мясникяна, Комитаса, Мелика Танги Андок в городе Сисиан;

11?00-14?00 кварталы "Айгестан", "Арегуни", "Сала-Кар", улицы Арташесян, Ашота, Нарекаци, Андраника, Туманяна, Комитаса,

Христофора, Мамиконяна, Йоляна, Аревшат 1, 2, 3 и переулки Йолян, Аревшат 1, 2 в городе Горис; село Караундж;

11?00-15?00 улицы Комитаса, Шинарарнери в городе Агарак; частично села Аржис, Алидзор, Шинуайр, Татев;

11?00-16?00 частично село Хнадзореск;

11?00-17?00 села Шаки и Ишханасар;

14?00-16?00 улицы М.Горького, Н.Степаняна, Арцаха в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.