АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 17 августа текущего года будут обесточены:
в городе Ереван:
10?00-16?00 территории, прилегающие к улице Ачаряна, собственные дома 35/41- 37/48 на ул. Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 59/1, 59/2, 70, 72 на ул. Айгедзори, здания школ N 78, 172, жилые дома 53, 59 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ахтанака 2, 4, 7, 11, улицы
Н.Шенгавита 5-8, 12, жилые дома 39 на 11-ой улице, 37/1, 37/2 на ул.
Н.Шенгавита, жилые дома 42, 42А, 44, 44А, 44Б, 44Г, 46, 46А, 46Б на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подьезды жилых домов 25/1 на ул. Бабаджаняна и 26 на пр. Исакова, квартал "Б" в Нубарашене, школа N 175, жилые дома 1-3, 5-7, 9-16, 19-23 на 11-ой улице Нубарашена, земельные участи Нубарашена, конец 9-ой улицы, кооператив "Мнацакан" на 11-ой улице, здания системы газовой защиты, каменный цех Бардзрашена;
10?30-16?30 частично ряды Сари тага 2, 3, 6-9, собственные дома 113, 135 на ул. Чаренца, 135 на 2-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11?00-15?00 собственные дома 9-76 на ул. Сасунци Давида, 1-52 на ул. Крылова, 18-62 на ул. Торомонян;
в Армавирском марзе:
11?00-17?00 села Гая, Акнашен, Грибоедова;
в Араратском марзе:
10?00-14?00 частично села Нор Харберд, Айнтап, Нор Кянк, Вардашат;
10?30-16?00 частично село Бюраван;
11?00-15?00 частично село Верин Арташат;
14?30-16?00 частично села Воскетап и Айгаван;
в Вайоц Дзорском марзе:
10?00-16?00 частично села Агавнадзор и Азатек;
11?00-16?00 частично улицы Авагян, Исакова, Левонян, Ханджяна в городе Ехегнадзор;
14?00-16?00 частично село Гетап;
в Гегаркуникском марзе:
10?00-12?00 жилые дома 2-24 на ул. Саргис Севанеци, 2-12 на ул. Грибоедова, 2-1 на ул. Горцаранаин, 13-27 на ул. Саят-Новы, 2-16 на ул. Хагагутян, 1-15 на ул. Абовяна, 180, 187 на ул. Наирян, 170-238 на ул. Чаренца, 3-24 на ул. Комитаса, здания СНБ, "Айпост", "Телестанция-СТВ", Военной Полиции, компания "ВТБ-Армения", станция сотового оператора "АрменТел", комплекс 'Севан", хлебной завод "Микро" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;
10?00-16?00 село Геговит полностью, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
в Лорийском марзе:
09?00-17?00 частично село Марц;
в Ширакском марзе:
10?00-16?00 частично территории, прилегающие к улицам Мазманян, Гандилян, Гукасян, Руставели, Горького, Л.Мадоян, Мусаелян, Коминтерни, Крупской, Цнндатан, Манташян, Саят-Новы, Сундукяна, частично территории, прилегающие к площади Анкахутян в городе Гюмри; частично община Дзорашен в Ашоцком регионе, пограничная застава "Харьков" в Анийском регионе, село Агворик в Амасийском регионе;
в Сюникском марзе:
09?15-11?45 село Хачинана в общине Каджаран;
10?00-13?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, Овнана Воротнеци, Ишхана Гавита, Мясникяна, Комитаса, Мелика Танги Андок в городе Сисиан;
11?00-14?00 кварталы "Айгестан", "Арегуни", "Сала-Кар", улицы Арташесян, Ашота, Нарекаци, Андраника, Туманяна, Комитаса,
Христофора, Мамиконяна, Йоляна, Аревшат 1, 2, 3 и переулки Йолян, Аревшат 1, 2 в городе Горис; село Караундж;
11?00-15?00 улицы Комитаса, Шинарарнери в городе Агарак; частично села Аржис, Алидзор, Шинуайр, Татев;
11?00-16?00 частично село Хнадзореск;
11?00-17?00 села Шаки и Ишханасар;
14?00-16?00 улицы М.Горького, Н.Степаняна, Арцаха в городе Сисиан.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.