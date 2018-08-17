Пятница, 17 Августа 2018 11:15

АрмИнфо.США заявили о готовности вводить вторичные санкции против стран, которые продолжат сотрудничество с Ираном после полноправного вступления в силу первой волны санкций. Об этом заявил на брифинге в Госдепартаменте новый спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

"Мы ожидаем, что торговая активность (в области сотрудничества с Ираном. - Прим. ред.), включая грузоперевозки, будет сведена к ноябрю к нулю. Мы надеемся, что наши партнеры будут соблюдать режим санкций, и, я думаю, не стоит напоминать о готовности США в противном случае вводить вторичные санкции", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, как Госдеп сможет убедить Китай соблюдать санкции, передает РИА Новости.

По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, усиление санкций против Ирана нацелено на предотвращение финансирования терроризма. "Мы получили сделку с Ираном в наследство от предыдущей администрации. Она нас не устраивала, поскольку ограничивала наши дипломатические возможности по предотвращению угроз от этой страны. Поэтому президент принял решение выйти из этой сделки. Усиление санкционного давления на Иран связано с тем, что мы стремимся предотвратить получение его бюджетом денег для дальнейшего финансирования терроризма", - заявил он.

Напомним, что ранее посол США в РА Ричард Миллc на вопрос АрмИнфо о возможном воздействия санкций штатов в отношении Ирана отметил, что американские санкции в отношении ИРИ не преследуют цели навредить или повлиять на Армению. "Позвольте уточнить, санкции в отношении Ирана исключительно нацелены на прекращение финансирования со стороны Исламской Республикой Иран терроризма и реализации террористических шагов в Ираке. Более того, санкции коснуться конкретных структур и предпринимателей Ирана, которые вовлечены в эту деятельность>, - пояснил он. Посол добавил, что в этой связи армянским предпринимателям, имеющим экономическое сотрудничество с иранскими партнерами необходимо проконсультироваться с Посольством США, что случайно не попасть в санкционный список. "Правительство США продолжит оставаться верным своей позиции с точки зрения содействия Армении в экономическом развитии", - подчеркнул американский дипломат.

В мае Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, которого достигла шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных. Таким образом, страны, которые ведут с Тегераном бизнес, также оказываются под давлением.