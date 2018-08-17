Пятница, 17 Августа 2018 11:10

АрмИнфо. Российские пограничники на участке Арташатского пограничного отряда вблизи населенного пункта Ехегнаван 13 августа задержали мужчину, который незаконно пересек армяно-турецкую государственную границу, проходящую по реке Аракс.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в РА, в ходе первичных проверочных мероприятий установлено, что нарушитель является гражданином Гвинейской Республики 1993 года рождения.

"Со слов задержанного, он прибыл из Гвинейской Республики в Тегеран для поступления в высшее учебное заведение. По прибытию в Тегеран познакомился с таксистом и попросил его провести экскурсию по стране. Таксист вывез его на территорию Турецкой Республики в обход пунктов пропуска. На территории Турции таксист забрал паспорт и проставил въездную печать турецкого автомобильного пункта пропуска "Гюрбулак". После чего вернул паспорт обратно и убыл в неизвестном направлении. На протяжении двух суток он жил в заброшенном здании на территории Турции, где у него похитили имеющиеся денежные средства и мобильный телефон. После этого, в поисках пропитания он переплыл реку Аракс, тем самым нарушив государственную границу", - говорится в сообщении ПУ.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время версию нарушителя проверяют компетентные органы Армении и устанавливают все обстоятельства происшествия, а задержанный гражданин в установленном законодательством порядке передан в правоохранительные органы Республики Армения.