Четверг, 16 Августа 2018 23:43

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян, считает, что новое правительство должно взят на себя все бремя ответственности за переговорный процесс по Нагорному Карабаху.

«Новое руководство Армении все равно пойдет на переговоры и заявления об этом уже были. Это от неопытности, от того, что не понимали голую истину о том, что плохие переговоры лучше войны», - сказал он в интервью телеканалу «Еркир Медиа», отвечая на ремарку о том, что глава правительства Никол Пашинян заявлял об отсутствии полномочий вести переговоры за народ Нагорного Карабаха.

«Нынешняя ситуация довольно проблемная. Не имеет право первый человек говорить о том, что умывает руки. Он все равно пойдет на переговоры. Это от неопытности, от того, что не понимали, что означает отказ от переговоров и какие возможные последствия может иметь такая позиция. Ведь, если нет переговоров, то война становится единственным средством решения вопроса», - подчеркнул Кочарян.

По мнению экс-президента, важная функция оппозиции подсказывать властям пути решения проблем. «Если хочешь чему то научиться, должен общаться с людьми, которые имеют иное мнение. Если всюду собирать людей, имеющих одинаковую точку зрения, то им не от кого учиться. Я готов говорить с Пашиняном по карабахской проблематике, готов взять на себя ответственность», - подчеркнул он, заявив что заячья позиция тут неприемлема.