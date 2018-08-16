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АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян, считает, что новое правительство должно взят на себя все бремя ответственности за переговорный процесс по Нагорному Карабаху.
«Новое руководство Армении все равно пойдет на переговоры и заявления об этом уже были. Это от неопытности, от того, что не понимали голую истину о том, что плохие переговоры лучше войны», - сказал он в интервью телеканалу «Еркир Медиа», отвечая на ремарку о том, что глава правительства Никол Пашинян заявлял об отсутствии полномочий вести переговоры за народ Нагорного Карабаха.
«Нынешняя ситуация довольно проблемная. Не имеет право первый человек говорить о том, что умывает руки. Он все равно пойдет на переговоры. Это от неопытности, от того, что не понимали, что означает отказ от переговоров и какие возможные последствия может иметь такая позиция. Ведь, если нет переговоров, то война становится единственным средством решения вопроса», - подчеркнул Кочарян.
По мнению экс-президента, важная функция оппозиции подсказывать властям пути решения проблем. «Если хочешь чему то научиться, должен общаться с людьми, которые имеют иное мнение. Если всюду собирать людей, имеющих одинаковую точку зрения, то им не от кого учиться. Я готов говорить с Пашиняном по карабахской проблематике, готов взять на себя ответственность», - подчеркнул он, заявив что заячья позиция тут неприемлема.
|Роберт Кочарян считат, что новое правительство должно взять на себя тяжелое бремя ответственности за переговоры по Карабаху
|Кочарян возвращается в политику с тем, чтобы помочь стране избежать опасностей
|Роберт Кочарян: не являюсь владельцем заводов, газет, пароходов
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|Роберт Кочарян считает, что те, кто получил 21% голосов на выборах 2008 года даже не дали возможность договориться
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|Роберт Кочарян анонсирует свое возвращение в политику
|Сасун Хачатрян: Cудья, вынесший решение по делу Кочаряна, 10 лет назад принимал решения, в которых расценил мирных граждан как толпу
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|Сасун Хачатрян: ССС еще мягко высказалась, назвав решение Апелляционного суда незаконным
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|Артур Ванецян: СНБ всегда работала профессионально, не хватало лишь воли властей
|Директор СНБ РА готов выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя Федерации футбола Армении
|ССС: Микаэл Арутюнян и Юрий Хачатуров не имеют российского гражданства
|Начальник полиции Армении обещает беспрецедентные по качеству выборы в республике
|Валерий Осипян: Полиция проявила толерантность к 1-2 гражданам, а они, воспользовавшись поводом, вторглись в полицейское отделение
|АНК предлагает правительству Армении инициировать процесс переходного правосудия
|Глава КГД: В ЗАО ЮКЖД осуществляются определенные действия, находящиеся в рамках определенной секретности
|Верховный суд РФ признал законным решение о выдаче Армении кинопродюсера Мартиросяна
|Сроки полномочий Совета старейшин Еревана сокращены
|МИД РА: Саммит Франкофонии в Ереване будет проведен на самом высоком уровне
|Азербайджанский депутат предложил рассмотреть участие Азербайджана в ОДКБ в разрезе <новых геополитических условий>
|Премьер Армении: Необходимо добиться быстрых и ощутимых результатов, для достижения которых важно начать работать с новым напором
|Адвокат: Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров не получал российского гражданства
|КГД Армении провел обыски в управлении ЮКЖД
|Завтрашний митинг может начаться с шествия
|Министр: Вопрос о мониторинге всех компонентов окружающей среды являются одним из приоритетов Министерства охраны природы Армении
|Минздрав Армении готово оказать содействие гражданину, грозившему взорвать здание ведомства
|Сообщение о заложенной в ереванской гостинице бомбе оказалось ложным
|"Яндекс.Такси" запускает новую услугу
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 16-го августа
|В Армении пройдет третья международная Модель-конференция ОДКБ
|МИД НКР: Проведена гуманитарная операция по эвакуации тела жителя Азербайджана с нейтральной зоны
|Полиция Армении выявила в соцсетях 10 черных кредитных брокеров
|Армения и Италия рассматривают новые возможности для совместных международных миротворческих миссий
|Иранский посол переутвердил готовность в развитии образовательно-научного сотрудничества с Арменией
|Правительство Армении выделит МИД 120 млн драмов для обеспечения проживания гостей саммита Франкофонии
|Норайр Ёлчян покинул пост начальника управления тыла ВС Армении
|Новосоздаваемая Христианско-демократическая партия заявила о готовности содействовать политике кабинета Пашиняна
|Генпрокуратура Армении раскрыла очередную коррупционную схему в оборонном ведомстве страны по уклонению от службы в армии
|Посол США в РА: Власти США давно желали увидеть полное и всестороннее следствие по факту трагических событий 1 марта
|В АРФ "Дашнакцутюн" не исключают взаимодействия с Робертом Кочаряном в случае его возвращения на политическую арену
|Армения поменяла своего посла в Беларуси
|В ходе летнего призыва на обязательную военную службу в Общественный совет при Минобороны Армении поступило 142 заявления-жалобы
|Эдгар Джаноян: Полиция Армении установила личность гражданина, грозившего взорвать здание Минздрава
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