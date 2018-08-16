Четверг, 16 Августа 2018 22:49

АрмИнфо. Второй президент Армении, против которого выдвинуто обвинение в свержении после президентских выборов в марте 2008 года конституционного строя, намерен вернуться в политику для того, чтобы помочь избежать стране тех опасностей, которые ей реально сегодня угрожают.

В интервью телеканалу «Еркир Медиа» Кочарян отметил, что пока не знает какой формат возвращения выберет, с какой политической силой, но сделает это, так как видит изменившиеся в мире геополитические реальности, которые угражают безопасности Армении иАрцаха.

«Посмотрите на карту, что происходит вокруг и это видят люди, следящие за новостями, а не за сплетнями. Российско-американские отношения никогда не были на таком низком уровне. Введены новые санкции против Ирана, будут вводится еще и уже против вывоза и продажи Ираном нефти. Турция за эти последние 10 лет стала совершенно другой страной, она уже не стремиться в ЕС, отошла от демократических процессов, нет факторов, геополитически сдерживающих эту страну, которая вмешивается в дела соседей и той же Сирии. И при этом у нас пришло к власти правительство, которое не имеет опыта, не имеет достаточных знаний, что бы противостоять всем этим угрозам», - отметил Кочарян.

По его словам, новые власти совершают ошибку, дискретируя армию, делают шаги, дестабилизирующие обстановку. «У этих людей нет опыта и знаний, они как правило, работали в общественных организациях и не исключено что и сегодня работают на Сороса или даже, не зная того, на Азербайджан», - подчеркнул Кочарян. «Я их не обвиняю, я констатирую факты, высказываю свои опасения», - сказал он, подчеркнув, что готов поделиться с новыми властями своим опытом и помочь в преодолении этих трудностей.

По словам Кочаряна, Россия не та страна, с которой можно говорить таким тоном, призывая адаптироваться к новым реалиям: «Это стратегический партнер и без него невозможно обеспечить безопасность страны». Он упомянул и проверки в ЮКЖД, заявив что это неверный подход к работе российского инвестора, призвав к осторожности. Говоря об оружейных сделках России с Азербайджаном, он подчеркнул, что ради мнимого «достоинства страны», о котором говорят новые руководители, на чашу весов ставится безопасность страны, безопасность Арцаха. «И наш народ должен и эту точку зрения выслушать. А что мы не имеем права на альтернативное мнение?» - сказал второй президент.

Он, вместе с тем, выразил сомнение, что революция, о котрой говорят новые власти, есть на самом деле революция: «Никакой дефиниции в этой революционности нет. Просто револючия используется ради борьбы с так называемой контрреволюцией, политическое поле окрашивается в два цвета – в черный и белый». Так, по его словам, выгоднее революционерам. Это расчет и не более, считает Кочарян.