Четверг, 16 Августа 2018 22:11

АрмИнфо. Экс-президент Роберт Кочарян заявил, что не владеет миллиардами долларов, которые ему приписываются. “Любой мало-мальски понимающий в экономике человек, понимает, что в стране с годовым бюджетом в 2,5 млрд, не может быть человека, имеющего 4 млдр долларов”, - заявил он 16 августа в интервью телеканалу “Еркир Медиа”.

По словам Кочаряна, многие говорят, что он является владельцем заводов, газет, пароходов, на деле все не так. “Говорят, что владею 7 банками. Если бы я владел таким количеством банков, то организовал бы их слияние, и занял доминирующее положение на рынке”, - заявил он. Вместе с тем, он призвал главу ЦБ Армении выступить с соответствующим разъяснением по данному вопросу.

Тем не менее, как считает Роберт Кочарян, человека, который верит в абсурд, трудно переубедить. «В данном контексте, как он верил в данные абсурдные заявления о многомиллиардовом состоянии 2-го президента, так и будет верить», - отметил Кочарян.