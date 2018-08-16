Четверг, 16 Августа 2018 22:07

АрмИнфо. Экономическая политика в Армении отсутствует. Об этом заявил 16 августа обвиняемой в свержение конституционного строя 2-й президент Армении Роберт Кочарян в интервью телеканалу “Еркир Медиа”.

По его словам, он приветствует шаги нового кабмина по искоренению коррупции. Но в погоне за коррупцией, как считает Роберт Кочарян, не построишь разумную экономическую политику. При этом, он сомневается, что антикоррупционная борьба столь уж продуктивная. “Сколько случаев того, что 50% бизнеса принадлежит Сашику (брат 3-го президента Сержа Саргсяна) выявлено и доказано за эти 3 месяца, по-моему, ни одного. Пройдет еще 3 месяца, год, не знаю, будут ли подобные выявления, или нет”, - заявил он.

Вместе с тем, он уверен, что ни один инвестор не придет в Армению и не станет вкладывать средства в армянскую экономику, пока не удостовериться в наличии продуманной экономической повестки дня в стране. Как указал он, без разбору, взяли и поменяли кадры, не акцентируясь на профессионализме и его опыте работы. “В этом заключается классический революционный подход”,- подчеркнул Кочарян, напомнив, что в годы его правления ВВП страны увечился в 5 раз.

При этом, как он указал, в годы его президентства – с 1998-2008 года, коррупция не достигала таких масштабов, а экономика страны не была столь сильно монополизирована. “20 компаний занималось импортом бананов, 16-17 бензина, в отличие о сегодняшнего сильно монополизированного рынка”, - заключил он.

Он напомнил, что всегда выступал критиком экономической политики Саржа Сагсяна, так как не мог быть безразличным к тем явлениям, которые начали проявляться в стране, в ее экономике.