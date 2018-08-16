Четверг, 16 Августа 2018 22:02

АрмИнфо. Роберт Кочарян сильно озабочен тем, что новые власти неадекватно оценивают то, что происходитв стране и за ее пределами Армении. “Я очень беспокоюсь, когда премьер-министр говорит, что весь мир должен адаптироваться, адаптироваться к новой ситуации в Армении”, - заявил 16 августа обвиняемой в свержение конституционного строя 2-й президент Армении Роберт Кочарян в интервью телеканалу “Еркир Медиа”.

По словам Кочаряна, Россия не та страна, с которой можно говорить на таком языке. “Это наш стратегически партнер”, - заявил он. По его мнению, нынешняя власть не имеет представление о имеющихся серьезных угрозах. “Говорят об одном, делают другое. Цена может быть слишком высокой”, - указал он.

При этом, как подчеркнул 2-й президент, правительству следует помнить, что оно несет ответственность не только за Армению, но и Арцах и безопасность всего армянского народа. Из-за, во многом, по словам Кочаряна, он решил вернуться в политику. “Никто не лишил меня и других иметь мнение и озвучить его.чему Вы в замешательстве? Чему это мешает? Что в этой стране нельзя иметь иное мнение?”, - заявил он.

Как считает экс-президент, сегодня в Армении делается попытка разделить политическое поле на черное и белое. “Из-за этого людей, с отличающейся от позиции официальной власти, подвергают преследованиям”,- отметил он.

Напомним, что 10 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства Армении заявил, что в РА сложилась новая ситуация и все должны к ней адаптироваться. "Я думаю, это новая ситуация и мы все должны адаптироваться к данной ситуации, в том числе наши российские партнеры, и мы сами. Так что всё в порядке", - заявил Пашинян. – 0 -