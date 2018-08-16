Четверг, 16 Августа 2018 22:00

АрмИнфо. Те, кто получил на выборах президента 21% голосов не дали возможность даже договориться, не оставили места и безальтернативно настаивали на своей правоте. Такое мнение выразил в интервью «Еркир Медиа» второй президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году после очередных президентских выборов.

Тогда силы правопорядка применили грубую силу против демонтрантов, было убито 10 человек свыше 200 были ранены. По словам Кочаряна, те кто набрал 21% голосов не хотели договариваться, и прямо угрожали конституционному строю, стабильности в стране. «Разрушалась государственность и что я должен быть сторонним наблюдателем всего этого?», - сказал Кочарян. Он сообщил, что Каталикос всех армян предпринимал шаги для примирения сторон, но первый президент, который считал, что он выиграл выборы, отказался с ним говорить. Когда Полиция постаралась отвести волну митингов с Театральной площади к Матенадарану, где предлагалось проводить далее мирные митинги, то и тогда противоположная сторона отказалась и заявила что пойдет до конца.

Кочарян заявил, что армия не стреляла в людей, не было ни одного раненного военнослужащего. Армия никак не сталкивалась с митингующими. Касательно оружия, которое было найдено у брата бывшего спикера парламента и премьера Овика Абрамяна, и возможности использования этого оружия против демонстрантов Кочарян отметил, что все «возможно» и ответить на все эти вопросы должно следствие. И вообще слово «возможно» стало главным в обвинении против него, все обвинение построено на этом.