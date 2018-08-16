Четверг, 16 Августа 2018 21:37

АрмИнфо. “Обвинение, предъявленное мне Специальной следственной службой (ССС) Армении, полностью основано на лживых, искусственных догадках”, - заявил 16 августа обвиняемой в свержение конституционного строя 2-й президент Армении Роберт Кочарян в интервью телеканалу “Еркир Медиа”.

Как признался экс-президент, он понимает, что в Армении проживает достаточное количество граждан, которые недолюбливают его. Вместе с тем, как считает Кочарян, многие помнят его “добрым словом”.

По его словам, его команда адвокатов не оставила камня на камне от обвинения. “Мои адвокаты разгромили обвинение, поскольку оно построено на искусственных догадках”, - указал он. При этом, Кочарян с сожалением отметил, что в настоящее время он не имеет право раскрыть все детали обвинения, исходя из тайны следствия.

При этом, данную норму, как указал экс-президент, нередко нарушает ССС. “Глава ССС ставит себя выше закона”, - подчеркнул он. Представляя обвинение отрывками, вырванными из контекста, по его словам, сторона обвинения стремиться представить дело в угодном для себя свете. В этом контексте он призвал представителей прессы настоять на полной прозрачности следственных действий, снять требование о тайне следствия и дать стороне защиты раскрыть обвинение. Тогда, как считает 2-й президент, все увидят, что дело сфальсифицировано и представляет собой чистой воды политическое преследование. Между тем, обвинение основано, зачастую, на пустых и не имеющих под собой серьезного обоснования. “Данные показания не имеют ценности с юридической точки зрения”, - уточил он.

Коснувшись обвинений в том, что после проведения президентских выборов и акций протестов с его стороны было неправомерно объявления чрезвычайного положения, Роберт Кочарян заявил, что ЧП было объявлено, когда уже были жертвы. Иначе, как заявил Кочарян, невнесение ЧП, поколениями рассматривалось бы в качестве бездействия президента.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Экс-президенту предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер- Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибло 10 человек. Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции".

13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс- президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции. Основанием для изменения меры пресечения стала конституционная норма о неприкосновенности бывших глав государства. Сторона защиты не исключила полное закрытие уголовного дела об узурпации государственной власти в 2008 году. "Решение Апелляционного уголовного суда Армении незаконно, Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий», - реагируя на данное решение, заявили в Специальной следственной службе (ССС). "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС. Тем временем Генпрокуратура Армении 8 августа отклонила аналогичное ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия.

14 августа гражданской инициативы “Привет, Роб” протестующие против освобождения Кочарян, соврали его пресс-конференцию. Как заявил Офис второго президента Армении, на пресс-конференции должны были быть сделаны серьезные политические заявления, и даны ответы на множество волнующих общественность вопросов. "Однако, группа лиц известных в обществе в качестве приближенных к власти активистов, и соратников Никола Пашиняна помешала проведению этой конференции и перед камерами разыграли дешевую постановку якобы "разъяренного народа". Это не что иное, как грубое подавление инакомыслия или как недавно сказал один из известных политических деятелей "террор мысли".

Сегодняшний инцидент подтверждает опасения, что новые власти не потерпят инакомыслия и способны осуществлять политическое преследование в отношении политических оппонентов. Особенно тех, чей политический вес и перспективы являются причиной для их серьезной озабоченности", - говорилось в заявлении офиса Кочаряна. Сегодня же 2-й президент сообщил о своих планах вернуться в политику.