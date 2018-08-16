Четверг, 16 Августа 2018 19:34

АрмИнфо. Сегодня главный советник премьер-министра Армении Арсен Гаспарян и Посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин посетили Ереванский филиал МГУ им. Ломоносова для ознакомления с работой вуза, условиями обучения студентов и строительных работ для расширения учебного заведения.

Гости вместе с администрацией филиала обсудили ряд вопросов, связанных с деятельностью университета, оказанием поддержки университетской библиотеки, задачи увеличения числа студентов и, в том числе и возможностей привлечения в вуз большего числа иностранных учащихся.

Напомним, что 17 июня 2013 года Ученый совет МГУ принял решение о создании филиала в Армении, обсудил концепцию его создания. 14 августа 2014 года Правительство Республики Армения одобрило проект открытия в Ереване филиала Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова, а 20 февраля 2015 года под сводами Фундаментальной библиотеки МГУ было подписано соглашение об условиях учреждения и деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване. –0--