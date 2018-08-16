Четверг, 16 Августа 2018 18:57

АрмИнфо. Из-за выхода из строя одной из подсистем телекоммуникационной компании Viva Cell-MTS, у части абонентов были некоторые трудности при использовании услуг передачи данных. При этом, голосовые услуги в этот период были полностью доступны. Как сообщает пресс-служба компании, в результате мер, предпринятых группой быстрого реагирования Viva Cell MTS по состоянию на 16:40 неполадки были устранены. «Компания приносит свои извинения абонентам», - говорится в сообщении.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО “МТС Армения”) - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.