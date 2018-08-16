Четверг, 16 Августа 2018 18:17

АрмИнфо. Глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян считает, что не в интересах экс-президента Роберта Кочаряна пытаться выехать за пределы РА. Об этом, отвечая на вопрос АрмИнфо, заявил Хачатрян, 16 августа после заседания правительства.

При этом, глава ССС не думает, что, оказавшись на свободе, обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Роберт Кочарян попытается покинуть пределы страны. “В данный момент мера пресечения не избрана. Но если попытается покинуть пределы страны, это будет расценено как попытка скрыться от следствия и будет применена мера пресечения”.

При этом, Сасун Хачтарян еще раз коснулся института неприкосновенности бывших президентов страны, который гласит, что лицо - президент не может подвергнуться уголовному преследованию в ходе или после своего президентского срока, если его действия исходили из его статуса. Статус должностного лица, как пояснил он, представляет устойчивый комплекс его прав и обязанностей. “То есть, говоря об этом, мы должны понять, входили ли в его полномочия совершенные преступления. А это не может быть частью статуса кого-либо, следовательно, при совершении преступления лицо не может пользоваться неприкосновенностью”, - заявил он, подчеркнув, что преступление является тем порогом, в условиях которого неприкосновенность перестает действовать.

Как заявил Сасун Хачатрян, если вдруг Кассационный суд решит, что Роберт Кочарян не подлежит уголовному преследованию с учетом его президентского статуса, что по словам, абсурдно, поскольку человек не может иметь абсолютную неприкосновенность в связи с занимаемой им должностью, вопрос перейдет на следующий уровень – в Конституционный суд.

Напомним, что после того, как Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения Кочаряну, ССС заявила, что решение незаконно, а Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий. "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС. Ранее Сасун Хачатрян неоднократно заявлял, что не может быть абсолютной неприкосновенности. “Норма конституции, действующая в 2008 году, предусматривала и предусматривает для президента неприкосновенность, связанную с действиями, исходящими из его статуса. Сегодня второму президенту инкриминируется совершение преступления, которое классифицируется как особо тяжкое и указывается в статье 2- й Конституции (Власть в Республике Армения принадлежит народу. Присвоение власти какой-либо организацией или личностью является преступлением)", - сказал Хачатрян.