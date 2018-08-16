Четверг, 16 Августа 2018 18:12

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян анонсирует свое возвращение в политику. Так, Кочарян в интервью телеканалу «Еркир Медиа», отвечая на вопрос о том, намеревается ли он вернуться на политическую арену страны, в частности сказал: “Считайте, что вернулся… почему Вы в замешательстве? Чему это мешает? Что в этой стране нельзя иметь иное мнение?”.

При этом Кочарян выразил озабоченность происходящим в стране. По его словам, новые власти не оценивают адекватно то, что происходит за пределами Армении. “Я очень беспокоюсь, когда премьер-министр говорит, что весь мир должен адаптироваться, адаптироваться к новой ситуации в Армении”, - отметил Кочарян. Он подчеркнул, что не имеет миллиардов, которые ему приписываются.

Отметим, что полное интервью выйдет на канале сегодня в 20:55 часов по местному времени.