Четверг, 16 Августа 2018 18:04

АрмИнфо. Глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян настаивает на ангажированности судьи Апелляционного суда Александра Азаряна, выпустившего Роберта Кочаряна на свободу. Как указал 16 августа в беседе с журналистами Сасун Хачатрян, Александру Азаряну следовало самому заявить о самоотводе.

По словам главы ССС, судья Азарян на судебном заседании действительно сообщил о том, что работал в аппарате второго президента. При этом, он заверил, что несмотря на сей факт, он не скован в своих решениях в рамках дела Роберта Кочаряна. “Сам факт работы Азаряна в аппарате Кочаряна, я бы и сам не стал расценивать как предпосылку для субъективной позиции”,- указал глава следственного органа.

Тем не менее, по глубокому убеждению Хачатряна, Азарян должен был взять самоотвод, поскольку в свое время по делу 1 марта он вынес девять обвинительных приговоров участникам акций протеста “с очень примечательными формулировками”.

В частности, в обвинительном заключении про участников акций протеста 1 марта 2008-го года, он расценил мирных граждан как “толпу”, эти граждане в приговорах “были вовлечены в насилие, погромы, поджоги, хищение и порчу государственного, общественного и частного имущества” с применением огнестрельного оружия и боеприпасов". Таким образом, как указал глава ССС, судья Азарян является носителем данной информации, данных убеждений, и являясь таковым, он был обязан заявить о самоотводе. “Или же, хотя бы сообщить о прежних решениях, и тогда представители прокуратуры уже сами подали бы ходатайство об отводе его кандидатуры", — заявил Хачатрян.

Вместо этого, отметил Хачатрян, Александр Азарян, воспользовавшись тем, что председатель Апелляционного суда находился в отпуске, и являясь его врио, визировал данное уголовное дело самому себе, не предупредив стороны о том, что он до этого вел дела по обвинениям подобными формулировками и имеет весьма предвзятое мнение по делу.

На вопрос АрмИнфоо том, почему сторона обвинения не была проинформирована о подобных обстоятельствах еще до вынесения решения, Сасун Хачатрян заявил, что они руководствовались “презумпцией законности” и тем, что судья обязан предупреждать о подобных фактах. “Я думаю, что судья имеет предвзятое мнение по делу и подлежал отводу. То есть дело рассматривалось в незаконном составе и решение подлежит отмене», - указал Хачатрян. При этом, данное заявление глава следственного органа не считает клеветой. “Вы, наверное, не знаете, что значит клевета”,- отметил он.

В данном контексте, глава ССС настаивает на том, что решение Апелляционного суда было незаконным. Во-первых, как считает Хачатрян, решение было принято судом “в нелегитимном составе”, во-вторых, суд превысил полномочия, то есть он должен был ограничиться рассмотрением законности решения суда первой инстанции. “То есть апелляционная инстанция должна была дать четкий ответ на 2 вопроса: есть ли обоснованные подозрения, чтобы содержать обвиняемого под арестом, и есть ли основания для ареста. Таким образом, Апелляционный суд не должен был обращаться к сути обвинения, он мог сделать это лишь в том случае, если бы между обвинением и составом преступления были бы явные противоречия», - разъяснил Хачатрян.

Как продолжил глава ССС, термин “обоснованные подозрения” - это тот стандарт доказательств, в условиях которого у постороннего наблюдателя возникает убежденность, что лицо, кому инкриминируется данное деяние, имеет к этому деянию непосредственное отношение. “Обратите внимание – здесь нет речи о вине, достаточной доказательной базе его вины, а лишь говорится о том, что лицо, обвиняемое в деянии, имеет к этому деянию непосредственное отношение”,- пояснил он. Вместе с тем он выразил надежду на то, что Генпрокуратура Армении все же обратиться в Кассационный суд с жалобой, а Роберт Кочарян, в конце концов, окажется под стражей, лишившись возможности воспрепятствовать следствию и оказать давление на участников процесса.

Вместе с тем, на данном этапе Сасун Хачатрян воздержался давать оценки по поводу того, повлиял ли Кочарян на решение суда. «ССС руководствуется не мнением, а фактами, и говорить на эту тему намерен, когда будет иметь доказательства», - заявил он. Примечательно то, что на сегодня, по истечении 6 дней, по непонятным для следственного органа причинам, Апелляционный суд пока не отправил в ССС текст решения суда.

Отметим, что ранее на заявление следственного органа о незаконности решения апелляционной инстанции, отреагировал в том числе сам судья Александр Азарян. По его словам, непозволительно делать подобные заявления до ознакомления с текстом решения суда. «Думаю, делая подобного рода заявления, некоторые должностные лица приступили к политике заискивания, и речь не только о ССС», - заявил он, добавив, что в этом он видит попытку давления, а <юрист - профессионал не имеет право делать подобные заявления>. Что касается его возможной ангажированности, то, по словам судьи, он не скован никакими обязательствами и, хотя и работал в аппарате бывшего главы государства, сам никогда даже не общался с Кочаряном. В данном контексте, ему кажется подозрительным тот факт, что о необходимости его самоотвода заявляет сторона обвинения сегодня - уже после вынесения неугодного для нее решения по делу.