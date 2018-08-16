Четверг, 16 Августа 2018 17:55

АрмИнфо. В доме-музее Сергея Параджанова сегодня состоялась пресс-конференция Министра культуры РА Лилит Макунц и Минобразования и науки РА Араика Арутюняна, приуроченная старту двух совместных программ.

Первая программа, по словам главы Минкульта, стартует с октября текущего года и охватит абсолютно все школы республики, начиная от приграничных, и заканчивая столичными. Программа предусматривает внедрение системы абонементов, которая позволит каждому ученику с 1 по 12 класс в течение всего учебного года посредством полученного индивидуального абонемента бесплатно посетить 3 культурных учреждения: музей/галерею, театр и концерт классической музыки. Из госбюджета на реализацию программы выделено порядка 400 млн. драмов. «Ученик в праве будет самостоятельно выбрать, какой именно музей желает посетить, спектакль, галерею и т.д.», - заметила Л.Макунц.

В свою очередь А. Арутюнян добавил, что достигнута договоренность с главами областных администраций в вопросе обеспечения транспорта для учащихся, которые планируют из области прибыть в Ереван. Касательно технических вопросов, руководитель Минобразования подчеркнул, что список театров, музеев, художественных галерей, концертов будет опубликован на сайтах обоих ведомств, а на сайте dasaran.am учащимся представиться возможность забронировать день, время и место для посещения того или иного культурного учреждения. Более того, в рамках переговоров с руководителями культурных заведений было решено представить исключительно детско-юношеские культурные программы, соответствующие возрасту учащихся.

Вторая программа, которая называется «Твое искусство в школе» – грантовая и охватит три направления: классическая музыка, изобразительное искусство и литература. Программа, как пояснила глава культурного ведомства, предусматривает посещение деятелей культуры (классическая музыка, изобразительное искусство и литература) 1400 школ по всей Армении, где они по самостоятельно выбранному формату будут представлять школьникам свое творчествоо. «Мы объявим конкурс, в рамках которого представители этих сфер предложат проект, который в обязательном порядке должен предусматривать интерактивный и креативный подходы в представлении своего творчества», - пояснила она. В результате, специально созданной комиссией будут выбраны 50 деятелей культуры, каждому из которых предоставят по 1 млн. драмов. Один культурный деятель в рамках программы обязуется посетить 30 школ. «Это один из лучших проектов, который посодействует развитию культурной жизни в Армении, сменит атмосферу в школах и составит часть нашего принципа децентрализации. Вместе с тем эта программа поможет представителям современного искусства Армении повысить уровень узнаваемости своего творчества», - сказала министр культуры.

В дополнение глава Минобразования и науки отметил, что через 2 недели будут представлено еще 2 совместных проекта с Министерством культуры, но совершенно другого формата.