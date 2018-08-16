Четверг, 16 Августа 2018 17:48

АрмИнфо. Начальник Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сегодня встретился с российской делегацией во главе с заместителем начальника пограничной службы ФСБ России, руководителем департамента пограничной защиты генерал-лейтенантом Игорем Константиновым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ Армении, в начале встречи Константинов представил Ванецяну нового начальника Пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-майора Романа Голубицкого.

В свою очередь Ванецян заверил, что СНБ Армении всегда готово оказать содействие в вопросе защиты границ.

Обсуждая вопросы двустороннего взаимодействия, глава СНБ РА отметил, что на практике отношения Армении с Россией охватывают взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах и выразил надежду, что подобные встречи будут способствовать еще большему углублению взаимодействия.

Российская сторона также выразила готовность содействовать развитию сотрудничества, затем коснулась миссии российских пограничников в Армении.

Отметим, что ранее Голубицкий занимал пост начальника Пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям РФ. Он сменил на этом посту Анатолия Михеева.