Четверг, 16 Августа 2018 17:10

АрмИнфо.Военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы, дислоцированной в Армении, в рамках проведения полевого выхода на высокогорном полигоне "Камхуд" приступили к освоению современной военной техники шестого поколения.

Как сообщил АрмИнфо начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, военнослужащие изучили тактико-технические характеристики разведывательной химической машины нового поколения РХМ-6. На практике военные специалисты оттачивают свои навыки в управлении РХМ-6 по горно-скалистой пересеченной местности в высокогорье, ведению стрельбы по мишеням, имитирующим условного противника, мониторинге за обстановкой и обнаружении признаков химической или биологической атаки условным противником на дальности до 6 км. Экипажи РХМ-6 в течение месяца выполнят более 50 нормативов по определению рисков распространения отравляющих веществ на участки местности.

В практических полевых занятиях принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц специальной и военной техники.