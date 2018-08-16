Четверг, 16 Августа 2018 16:40

АрмИнфо.Никогда бы не позволил себе назвать другого юриста безграмотным. Об этом заявил глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян 16 августа в беседе с журналистами, касаясь заявлений адвокатов Роберта Кочаряна, которые неоднократно высказывали сомнения в связи с компетентностью сотрудников следственного органа.

И сегодня, по словам Хачатряна, он продолжает настаивать на том, что решение Апелляционного суда Армении об отмене решения суда первой инстанции со ссылкой на неприкосновенность бывших глав государств, незаконное. "Представьте, что наша формулировка еще очень мягкая", - подчеркнул он.

Напомним, что после того, как Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения Кочаряну, ССС заявила, что решение незаконно, а Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий. "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС. Заявление следственного органа было оценено весьма негативно судьей Апелляционного суда, выпустившего на свободу Кочаряна, Александром Азаряном.

По его словам, непозволительно делать подобные заявления до ознакомления с текстом решения суда. "Думаю, делая подобного рода заявления, некоторые должностные лица приступили к политике заискивания, и речь не только о ССС", - заявил он, добавив, что в этом он видит попытку давления, а <юрист - профессионал не имеет право делать подобные заявления".

Помимо этого, один из адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян заявил, что по всей видимости, в Специальной следственной службе (ССС) Армении плохо представляют смысл сказанного и рамки собственных полномочий. "Ни один госорган не имеет право заявлять о том, что решение суда незаконное. Госорган мог сказать, что не согласен с решением суда, или у решения есть слабые стороны и его можно обжаловать, но госорган имеет права называть решение суда незаконным", - уточнил Алумян.