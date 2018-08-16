Четверг, 16 Августа 2018 16:40

АрмИнфо. Экс-президент Армении Серж Саргсян будет допрошен по делу о событиях 1 марта 2008 г в Ереване. Об этом 16 августа в беседе с журналистами заявил глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян. “Я неоднократно заявлял, что все, кто имел отношение к делу,без исключения, будут допрошены, все. В том числе Серж Саргсян», - заявил Хачатрян.

В настоящее время, как указал Хачатрян, неизвестно, когда именно будет допрошен 3-й президент Армении. Это в компетенции следователя, который будет руководствоваться интересами и целесообразностью следствия. “Это особая тактика следствия и следователь решает алгоритм своих действий с целью обеспечения продуктивности допроса, поскольку процесс сам по себе не является самоцелью, а имеет цель добыть определенные данные по делу”,- пояснил он.

Напомним, что еще месяцем ранее глава ССС заявлял, что ССС в своих действиях не скована личностями, и в рамках <дела 1 марта> на допрос будут вызваны все лица, которые могут сообщить какую-либо информацию об этих событиях. Круг свидетелей и обвиняемых, как сообщил он тогда, может расширяться. “Следствие пригласит на допрос всех, кто может сообщить какую-либо информацию по делу 1 марта. Никакой скованности в связи с их личностью или социальным статусом нет и не будет", - заявил он.