Четверг, 16 Августа 2018 16:38

АрмИнфо. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает сайт Кремля, в ходе беседы обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности в рамках ОДКБ.

Накануне, стало известно, что армянская сторона обратилась к участникам ОДКБ с обращением о замене представителя РА в Совбезе структуры. В обращении армянская сторона просит, чтобы в структуре Армению представлял премьер страны Никол Пашинян.