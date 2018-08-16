Четверг, 16 Августа 2018 16:37

АрмИнфо. За последние 100 дней возглавляемое мною ведомство зафиксировало множество достижений, однако пока не раскрыты окончательно самые крупные преступления. Об этом 16 августа в беседе с журналистами заявил глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян.

При этом, по его словам, размер восстановленных в госбюджет средств в течение 100 дней приблизительно 8-9 раз превышает размер всех востановленных средств в бюджет 2017 года.

Вместе с тем, директор СНБ РА в очередной раз отказался говорить о деятельности СНБ при прежних властях. "Я буду говорить о деятельности СНБ лишь начиная с 10 мая 2018 года, когда был назначен на данную должность. Я не политический деятель и не делаю политических заявлений и не даю политических оценок", - отметил А. Ванецян.

На ремарку о том, что все видели работу спецслужбы за последние 20 лет и в данном контексте, всех интересует, чем именно обусловлена эффективная работа СНБ в течение этих 100 дней, Ванецян ответил: <Это объясняется новой ситуацией в стране, подходами премьера и правительства, которые очень сильно отличаются от подходов прежних властей>. СНБ, как добавил он, всегда работала профессионально, не хватало лишь воли властей.