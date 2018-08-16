Четверг, 16 Августа 2018 16:19

АрмИнфо.Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян готов выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя Федерации футбола Армении (ФФА).

Об этом он заявил 16 августа после заседания правительства, отвечая на вопрос АрмИнфо. Вместе с тем, как подчеркнул Артур Ванецян, его слова о готовности стать главой ФФА нельзя рассматривать как официальное заявление, поскольку пока нет сообщения о проведении новых выборов. Как указал глава СНБ, 9 клубов высшей футбольной лиги единогласно выдвинули и поддержали его кандидатуру. В ближайшее время действующий президент и исполком Федерации футбола Армении созовут заседание и заявят о новых выборах, после чего Артур Ванецян официально выдвинет вою кандидатуру. При этом, как считает Ванецян, должность руководителя ФФА ни в коем случае не помешает его основной работе. Наоборот, по мнению главы спецслужбы, в случае его избрания главой ФФА, он принесет достаточную пользу футболу. "Основную работу в ФФА будут осуществлять представители мира футбола, а я буду лишь активным участником процесса>, - сказал директор СНБ. Вместе с тем, он заверил, что договорные игры просто исключаются.

Отметим, что еще 19 июля директор СНБ Артур Ванецян заявил, что готов обсудить свое выдвижение на пост руководителя ФФА только в том случае, если представители футбольного мира меня заверят, что не будут против данного решения", - пояснил он. Недовольные стилем работы Айрапетяна футбольные клубы сразу же откликнулись на заявление директора СНБ. Они начали выступать с заявлениями о поддержке его кандидатуры на пост президента ФФА.

Напомним, что в сентябре (возможно, 10-15 сентября) состоятся выборы нового президента Федерации футбола Армении. С 2002 года возглавляющий организацию Рубен Айрапетян ранее заявил, что директор СНБ является лучшим кандидатом на должность президента ФФА и если Ванецян выдвинет свою кандидатуру, то он, Рубен Айрапетян, вновь выдвигаться на этот пост не будет, и поддержит кандидатуру Ванецяна. Однако еще несколько недель назад Айрапетян заявлял, что уходить с поста не собирается. "Нет такого человека, который сможет меня заставить уйти", - говорил Айрапетян.