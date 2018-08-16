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АрмИнфо. Экс-министр обороны Армении, экс- главный военный инспектор Микаэл Арутюнян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров не имеют российского гражданства. Об этом, отвечая на вопрос АрмИнфо, 16 августа сообщил глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян.
"Разговоры об их российском гражданстве являются слухами. Мы сделали запросы. По имеющимся данным, это слухи", - пояснил Сасун Хачатрян.
Напомним, что двумя неделями ранее, глава ССС заявил корреспонденту АрмИнфо, что не обладает информацией о возможном наличии российского гражданства у объявленного в розыск экс-министра обороны РА, главного военного инспектора Микаэла Арутюняна. При этом он заверил, что информация будет проверена.
Напомним, что бывший министр обороны Микаэл Арутюнян (находится в розыске по линии Интерпола) и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров (был отпущен под залог) обвиняются в свержение конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне массовых акций протеста 1 марта 2008 года. Между тем, на днях в СМИ появилась информация о том, что Микаэл Арутюнян не только находится в России, но и является гражданином РФ. На этом фоне, как отмечалось, выдача Арутюняна маловероятна, поскольку согласно УПК РФ, выдача лица для уголовного преследования не допускается, если лицо, в отношении которого поступил запрос от иностранного государства, является гражданином Российской Федерации.
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|Премьер Армении: Необходимо добиться быстрых и ощутимых результатов, для достижения которых важно начать работать с новым напором
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|КГД Армении провел обыски в управлении ЮКЖД
|Завтрашний митинг может начаться с шествия
|Министр: Вопрос о мониторинге всех компонентов окружающей среды являются одним из приоритетов Министерства охраны природы Армении
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|В Армении пройдет третья международная Модель-конференция ОДКБ
|МИД НКР: Проведена гуманитарная операция по эвакуации тела жителя Азербайджана с нейтральной зоны
|Полиция Армении выявила в соцсетях 10 черных кредитных брокеров
|Армения и Италия рассматривают новые возможности для совместных международных миротворческих миссий
|Иранский посол переутвердил готовность в развитии образовательно-научного сотрудничества с Арменией
|Правительство Армении выделит МИД 120 млн драмов для обеспечения проживания гостей саммита Франкофонии
|Норайр Ёлчян покинул пост начальника управления тыла ВС Армении
|Новосоздаваемая Христианско-демократическая партия заявила о готовности содействовать политике кабинета Пашиняна
|Генпрокуратура Армении раскрыла очередную коррупционную схему в оборонном ведомстве страны по уклонению от службы в армии
|Посол США в РА: Власти США давно желали увидеть полное и всестороннее следствие по факту трагических событий 1 марта
|В АРФ "Дашнакцутюн" не исключают взаимодействия с Робертом Кочаряном в случае его возвращения на политическую арену
|Армения поменяла своего посла в Беларуси
|В ходе летнего призыва на обязательную военную службу в Общественный совет при Минобороны Армении поступило 142 заявления-жалобы
|Эдгар Джаноян: Полиция Армении установила личность гражданина, грозившего взорвать здание Минздрава
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|Министр: Совместная работа поднимет армяно-американские отношения на новый уровень
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|Адвокат Кочаряна усомнился в компетентности Специальной следственной службы Армении
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