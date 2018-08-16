Четверг, 16 Августа 2018 15:37

АрмИнфо. Экс-министр обороны Армении, экс- главный военный инспектор Микаэл Арутюнян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров не имеют российского гражданства. Об этом, отвечая на вопрос АрмИнфо, 16 августа сообщил глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян.

"Разговоры об их российском гражданстве являются слухами. Мы сделали запросы. По имеющимся данным, это слухи", - пояснил Сасун Хачатрян.

Напомним, что двумя неделями ранее, глава ССС заявил корреспонденту АрмИнфо, что не обладает информацией о возможном наличии российского гражданства у объявленного в розыск экс-министра обороны РА, главного военного инспектора Микаэла Арутюняна. При этом он заверил, что информация будет проверена.

Напомним, что бывший министр обороны Микаэл Арутюнян (находится в розыске по линии Интерпола) и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров (был отпущен под залог) обвиняются в свержение конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне массовых акций протеста 1 марта 2008 года. Между тем, на днях в СМИ появилась информация о том, что Микаэл Арутюнян не только находится в России, но и является гражданином РФ. На этом фоне, как отмечалось, выдача Арутюняна маловероятна, поскольку согласно УПК РФ, выдача лица для уголовного преследования не допускается, если лицо, в отношении которого поступил запрос от иностранного государства, является гражданином Российской Федерации.