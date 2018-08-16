Четверг, 16 Августа 2018 15:33

АрмИнфо. Начальник полиции Армении Валерий Осипян обещает проведение беспрецедентных выборов, как в Совет старейшин Еревана, так и в парламент страны.

Об этом он заявил 16 августа после заседания правительства в беседе с журналистами. "Премьер-министр Армении распорядился обеспечить проведение транспарентных выборов", - указал он.

По его словам, в ходе предстоящих выборов силы правопорядка исключат случаи раздачи избирательной взятки. "Мы не знаем, кто раздает, но узнаем и предотвратим. В случае выявления подобных явлений будут привлечены к ответственности и тот, кто дает, и тот, кто берет, и те сотрудники полиции, в поле зрения которых это происходит", - заверил Валерий Осипян. В данном контексте, Валерий Оспиян исключает также использование административного ресурса и участие в данном процессе Полиции. По его словам, несколько дней назад в городе Гюмри Ширакской области он затронул данную тему. Полиция, как подчеркнул он, действительно имеет прямое воздействие на результаты выборов. "Говоря прямое, подразумевается не фальсификация, а неправильное несение службы, несвоевременное реагирование на избирательные взятки, чем мы содействовали результатам выборов. Полиция на этих выборах, и вы сами убедитесь, сделает все возможное, чтобы эти выборы были беспрецедентно хорошими как в истории полиции, так и РА", - заверил он.

Что касается вовлеченности криминала и различного рода дворовых авторитетов в процессе выборов, Осипян отметил: "Участие данных лиц в выборах ограничиться голосованием. Если кто-либо попытается вмешаться

- не вижу проблем, поскольку с нетерпением жду того, кто первым предпримет попытку помешать естественному ходу выборов и вмешаться в процесс". Говоря о результатах деятельности Полиции РА и его пребывания на посту, он пообещал еще встретиться с представителями прессы и поделиться итогами. На сегодня, как указал Осипян, он может с уверенностью заявить, что в Полиции Армении нет коррупционных явлений. Отметим, что сегодня на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян отметил, что на выборах в Совет старейшин Еревана не должно быть зафиксировано какого-либо случая избирательной взятки. Вместе с тем, неделей ранее, в ходе визита в Тавушскую область премьер заявил, что будет сделано все, чтобы исключить избирательный подкуп. При этом он заверил, что за избирательные взятки будут ловить и сажать. "Пусть потом не говорят, что в их отношении осуществляется политическое преследование", - заявил он.