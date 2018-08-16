Четверг, 16 Августа 2018 15:12

АрмИнфо. Полиция Армении была и остается на высоком уровне и может защитить и себя и граждан РА, заявил 16 августа в беседе с журналистами начальник полиции Валерий Осипян, касаясь инцидента между представителями ЛГБТ и полицейскими.

"Если полиция проявила толерантность к 1-2 гражданам, которые, воспользовавшись поводом, вторглись в полицейское отделение, то это не повод для предположений о слабости полиции. Полиция Армении была и остается сильной и способна защитить и себя, и граждан Армении>, - указал Валерий Осипян.

При этом, он призвал не сомневаться, что любой, кто осмелиться ворваться в полицейское отделение, получит адекватный ответ. Вместе с тем, он отметил, что не видит причин для проведения служебного расследования в связи с инцидентом.

Напомним, что 14-го августа пресс-служба полиции распространила сообщение, согласно которому <переодетые в женскую одежду мужчины и их сторонники ворвались в отделение полиции, в процессе этого были нанесены телесные травмы двум сотрудникам полиции, один из которых был госпитализирован в больницу>.