Четверг, 16 Августа 2018 14:57

АрмИнфо. Армянский национальный конгресс (АНК) считает необходимым проведение переходного правосудия по факту расследования событий первого марта 2008 года.

Согласно заявлению АНК, поступившего в АрмИнфо, действиями по выявлению виновников первомартовских событий, правительство и правоохранительные органы пытаются добиться прогресса в установлении справедливости в Армении и восстановить доверие и уважение общества к государству.

В АНК привлекли внимание на то, что первомартовское преступление не ограничилось расстрелом мирных демонстрантов 1-2 марта, но и до этого преступления и после него противоправные действия со стороны властей распространились на тысячи граждан в виде разного рода преследований. "По указанию бандитско-государственного режима люди массово лишались свободы, в результате очевидных предвзятых судебных решений отстранялись от государственной системы или лишались работы, теряли свою собственность или бизнес, и, в конечном итоге, теряли даже право на поиски работы, и были вынуждены эмигрировать. Новая демократическая Армения обязана не только наказать преступников, но и восстановить права всех граждан, которые были попраны со стороны диктаторского режима в отношении тех граждан, которые боролись за сохранение демократии и конституционного строя. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством, даже в новой ситуации, сложившейся в Армении, восстановление нарушенных прав граждан сталкивается с рядом объективных препятствий, так как срок исковой давности истек в десятилетний период. Поэтому для восстановления прав тысяч граждан необходимо, чтобы правительство начало целостный судебный процесс, который будет включать создание органов юстиции правосудия и принятие необходимых законодательных поправок", - говорится в сообщении АНК.

При этом АНК отмечает, что Армения не первая страна, кто прошел этот путь и предлагает правительству Армении инициировать процесс переходного правосудия. "С этой целью будет сформирована межведомственная комиссия по восстановлению правосудия, в состав которой войдут представители комиссии НС, Совета Высшего суда, прокуратуры, Министерства юстиции, полиции, Службы национальной безопасности и правозащитники. Комиссия должна будет раскрыть все факты нарушений прав и свобод граждан в ходе преступления 1 марта; круг пострадавших; а также предложить необходимые законодательные изменения и предпринять конкретные шаги для восстановления прав граждан. Государство должно обеспечить восстановление граждан на потерянные рабочие места, предоставить возможность на восстановление прав на потерянную собственность и бизнес или же получить адекватную компенсацию за их потерю. Мы считаем, что установление полной демократии и верховенства закона станет возможно лишь тогда, когда будут полностью устранены все последствия диктатуры, восстановлена справедливость и установлена социальная солидарность", - заявили в АНК.