Четверг, 16 Августа 2018 14:30

АрмИнфо. Казахстан занимает 16 место в мире по резервам золота. Об этом сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время объем золота в структуре золотовалютных резервов Национального банка достиг 42,3%, что является исторически максимальной величиной (минимальная доля золота наблюдалась в 2006 году - 7,2%). В стоимостном выражении этот объем составляет 12,9 млрд. долларов США, а в физическом - 323 тонны.

По данным Всемирного совета по золоту, Казахстан находится на 16 месте в мире по резервам золота», - рассказал глава Нацбанка. Существенно объем золота вырос с 2011 года, когда Нацбанку на законодательном уровне было предоставлено право преимущественной покупки аффинированного золота у отечественных производителей. «Соответственно, существенный объем физического золота Нацбанка хранится на территории Казахстана, защищая его от геополитических рисков. Отмечу, что физическое золото не приносит дохода в отличие от неаллокированного, которое можно разместить на депозит», - пояснил Данияр Акишев.