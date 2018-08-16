Четверг, 16 Августа 2018 14:08

АрмИнфо.Верховный суд РФ признал законным решение Генпрокуратуры об экстрадиции кинопродюсера Степана Мартиросяна в Армению, где он проходит по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Судебная коллегия Верховного суда постановила оставить без изменений, признать законным и обоснованным решение Генпрокуратуры РФ о выдаче Мартиросяна Республике Армения", - сказала представитель суда, уточнив, что Мартиросян будет экстрадирован в ближайшее время.

Генпрокуратура РФ постановила экстрадировать Мартиросяна в Армению 15 декабря 2017 года, но он обжаловал это решение. 30 января 2018 года Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы, но защита Мартиросяна снова не согласилась с решением и обратилась с жалобой уже в Верховный суд РФ. 19 апреля ВС РФ отменил постановление Мосгорсуда и направил дело на новое рассмотрение, а 24 мая Мосгорсуд признал это решение законным.

Как утверждает сам Мартиросян, он участвовал в качестве исполнительного продюсера в создании художественных фильмов "Город порока" с Марком Уолбергом в главной роли, а также кинокартин "Патруль", "Уцелевший", "Фрилансеры", "Мерзлая земля" и "План побега", в которых, в частности, играли Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер.

С октября 2017 года Мартиросян содержится в одном из столичных СИЗО из-за запроса Армении о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности по факту мошенничества. Как следует из материалов дела, речь идет о хищении имущества в особо крупном размере в период с 2011 по 2013 год. Продюсеру вменяется ущерб на сумму более $47 млн.