Четверг, 16 Августа 2018 13:59

АрмИнфо. В январе-июне 2018 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 8 868,1 млн. долларов США, что на 6,3% больше, чем в январе-июне 2017 года, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Экспорт за этот период составил 2 839,7 млн. долларов США (увеличился на 11,3%), импорт - 6 028,4 млн. долларов США (увеличился на 4,1%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС 92,0% приходится на Российскую Федерацию, на Кыргызскую Республику - 4,3%, на Республику Беларусь - 3,6%, на Республику Армения - 0,1%.